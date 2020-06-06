زيتشينكو يكشف صرامة غوارديولا مع محرز ولاعبي السيتي

تحدث اللاعب الأوكراني ألكسندر زيتشينكو، عن صرامة مدربه غوارديولا في العمل، أين ضرب مثلا بما عاشه الدولي الجزائري رياض محرز، في بداياته مع الفريق.

ونقل موقع “سبورت وينتس” تصريحات ألكسندر زيتشينكو، أين قال: “دخول قائمة الـ18 في مانشستر سيتي يعتبر انتصارا كبيرا، فالجميع يقاتل في التدريبات للحصول على مكانة”.

وأضاف: “أتذكر الموسم الماضي، أن محرز تدرب بشكل سيء لثلاثة أيام، فتم إبعاده، بالرغم من أنه كلف الفريق 60 مليون أورو، ما يؤكد أنه لا مجال للخطأ هنا”.

يذكر أن رياض محرز، قد تحدث في وقت سابق عن الصعوبات التي واجهها في بداياته مع مانشستر سيتي، قبل أن يتأقلم ويفرض نفسه هذا الموسم في صفوف الفريق.