زيتوني : أكثر من 10 آلاف مليار لدعم القهوة والزيت والسكر في 2024

قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني أن القطاع وضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تجنّبًا لأيّ تذبذب. مُحتمل بإشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسًا في الفلاحة والصناعة، وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية. إلى جانب الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية.

واضاف زيتوني في الكلمة التي القاها اليوم أمام البرلمان انه تم اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن وضمان ديمومة التموين بالمواد الأساسية وتعويض فارق السعر خلال سنة 2024 على النحو التالي:

- القهوة الخضراء 2.994.262.992 دج .

-تعويض أسعار الزيت الغذائي و السكر الأبيض: 98.871.901.486 دج

-تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة للولايات الجنوبية: 957.155.145 دج مست 241.088 طن من مختلف المنتوجات.