زيتوني: إحصاء 120 ألف مؤسسة إنتاجية عبر الوطن بمختلف القطاعات

قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، أنه سيتم إحصاء 120 ألف مؤسسة إنتاجية عبر الوطن في مختلف القطاعات

وأضاف زيتوني خلال إشرافه من ولاية سطيف على إطلاق عملية إحصاء المنتوج الوطني، أن عملية إحصاء المنتوج تعكس توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق تحول نوعي في طريقة إدارة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح زيتوني، أنه سيتم إحصاء 120 ألف مؤسسة إنتاجية عبر الوطن في مختلف القطاعات. كما أن نتائج الإحصاء ستوفر رؤية واضحة عن الإمكانات المتاحة وستمكن من تحديد النقائص وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية. وهي خطوة جوهرية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للنسيج الاقتصادي الوطني.

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