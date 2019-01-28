زيتوني: إضراب الـ8 أيام دعّم المد الثوري وجنّد الشعب الجزائري

أكد وزير المجاهدين، أن إضراب الـ8 أيام، الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني، إبان الثورة، مؤشر للتنظيم المحكم لقادتها وعبقريتهم.

وفي كلمته في الذكرى الـ62 للإضراب، أكد أنه كان تدعيما قويا للمد الثوري، ومؤشرا بارزا على التنظيم العالي لقادة الثورة.

وذكر بأن النداء للإضراب جاء بعد التنظيمات الهيكلية التي جاء بها ميثاق مؤتمر الصومام.

واعتبر أن التنظيم المحكم بين مسؤولي الولايات التاريخية الستة، لتجسيد القرار، برهن عبقرية قادة الثورة، ونجاحهم في تجنيد الشعب الجزائري.

وأثنى على دور الإذاعة السرية أنداك “صوت الجزائر المكافحة” للتعبئة والتجنيد، بدعوتها الشعب الجزائري للصمود خلال “أسبوع الكفاح السلم”.

ودعا الى الحفاظ والوفاء لرسالة شهداء الثورة المجيدة، بمواصلة المسيرة التي بناها وسطرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.