زيتوني: إعادة بعث شركة “ماقرو” لتنظيم السوق الوطنية

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم السبت، بالعاصمة، أنه سيتم إعادة بعث شركة “ماقرو” مع تحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات.

وأكد زيتوني في كلمة له خلال أشرافه على أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. أن سنة 2025 ستشهد إعادة بعث شركة “ماقرو” التي غاب دورها في تنظيم السوق الوطنية، حسب تعبيره.

مشيرا أن الشركة تملك حايا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه، والتي سيتم اخضاعها لمخطط عصرنة وتحديث وتطوير نشاطاتها. لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية وتأهيلها لنسج شراكات مربحة وذلك في سياق إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية التي تسبب فشل السياسات السابقة في اضعافها وتحريفها عن أهدافها التي أنشأت من أجلها.

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