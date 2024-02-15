زيتوني: إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال رمضان والقضاء على الفوضوية مسألة وقت

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، مسيري الأسواق إلى مرافقة جهود الوزارة. من خلال جملة من الإجراءات من بينها إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال شهر رمضان واخدها بعين الإعتبار. من أجل متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية. تسهيل تسويق منتوجات الفلاحين، وكذا الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا.

وأكد الوزير أن نجاح السلطات العمومية في معالجة إختلالات السوق والقضاء على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية، بمختلف أنحاء الوطن. مرهون بتعاون كل المتدخلين من مختلف القطاعات، والهيئات العمومية والخاصة.

كما دعا ايضاً جميع تجار الجملة إلى الإلتحاق بالسوق الجديد. نظرا لما يتوفر عليه من شروط مثالية لممارسة النشاط التجاري في أحسن الظروف.

وأكد الوزير على العمل ضمن هذه الفضاءات التجارية الجديدة للقضاء على التجارة الفوضوية. داخل الأسواق القديمة التي تفتقر لأدنى شروط العمل من أمن ونظافة وراحة. مشيدا بهذا المشروع الهام الذي أنجز حسبه بمعايير ومواصفات عالمية.

كما أشار الوزير أن الدولة سائرة في إستراتيجية محكمة لتحسين وتطوير الممارسة التجارية. بما يخدم التاجر والفلاح والمواطن أيضا بفتح هذه الفضاءات المنظمة. مؤكدا أن القضاء على الأسواق الفوضوية مسألة وقت فحسب للقضاء عليها تدريجيا.