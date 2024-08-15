زيتوني: إنشاء أسواق متخصصة لتسويق المنتجات الفلاحية

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه سيتم إفتتاح العديد من الأسواق المتخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية على غرار العنب، التفاح، التمور والثوم.

وأشار وزير التجارة في تصريح “للنهار”، على هامش إفتتاح السوق الموسمي الخاص بعرض وتسويق الكروم ببلدية برج منايل ولاية بومرداس. أن ضبط الأسعار وتنظيم السوق من الأولويات الأولى للحكومة منذ 5 سنوات. أين تم إعداد نظرة شاملة لبعث شبكة من الأسواق الجوارية والوطنية. مست العديد من المواد الغذائية والكهرومنزلية والمواد الفلاحية.

وأضاف زيتوني، أن قطاع التجارة ملزم بمرافقة المنتجين وجمعيات المستهلك لاقتناء المواد بأسعار معقولة والقضاء على الوسطاء والمضاربين. مضيفا أن الكثير من الشُعب عرفت نجاح مثل الحمضيات التي تم بها تسجيل أكثر من مليون و700 ألف طن. وهو ما أدى إلى إنجاز سوق خاص بالحمضيات.

كما أشار زيتوني في سياق ذي صلة، أنه تم تلقي العديد من الإنشغالات بشأن تسويق منتوج العنب. أين تم اختيار إنجاز سوق العنب بولاية بومرداس. وهو ما تم في ولايات أخرى من أجل تسويق المنتوجات الفلاحية وبأسعار معقولة. على غرار سوق التفاح بخنشلة وهو جاهز للتدشين. سوق للتمور في بسكرة، سوقين في ورقلة للتمور وهما جاهزين للتدشين. بالإضافة كذلك إلى سوق في واد سوف للطماطم. وسوق بولاية ميلة لتسويق منتوج الثوم.

وكشف زيتوني، أن الاسواق المتخصصة هي دفع للانتاج. حيث سيجد الفلاح أين يضع منتوجه والمستهلك يقتني المواد الضرورية باقل الأسعار. مؤكدا أن الأسواق تؤدي خدمة إقتصادية أخرى مجاورة ومرافقة للنشاط المقصود منه.