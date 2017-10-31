زيتوني.. استرجعنا أرشيف الجزائر من 12 دولة

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، أنه تم استرجاع أرشيف الجزائر من 12 دولة عربية.

وقال زيتوني في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تعمل لإستيراد كل ما له علاقة بالثورة التحريرية.

وهذا من منطلق أن “الأرشيف الوطني هو مطلب الشعب ومسؤولية الدولة”.

وعن الأرشيف المتواجد في فرنسا، أكد المتحدث أنه تم استرجاع 2 بالمائة من الموروث التاريخي الوطني.

من جهة أخرى كشف الوزير أنه تم احصاء 1273مقبرة شهداء، 250مربع للشهداء و 1449مركز للتعذيب والتنكيل إبان الثورة التحريرية.

وآلاف المواقع التي شهدت معارك مع المستعمر الفرنسي وعملية الإحصاء لاتزال متواصلة لأرشفتها.