زيتوني: الأرندي كان في قلب العاصفة ومن يراهن على ضعفه فهو مخطئ

صرح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أنه يتم العمل على إعادة هيكلة الحزب وفق ما تمليه الظروف.

وقد أشرف طيب زيتوني على دورة عادية، من خلال لقاء نواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة في مقر الأرندي.

وأفاد أن اللقاء يأتي بوضع دولي متأزم بسبب كورونا، وإقليمي خاص لما تعيشه حدودنا من التحديات، والتداعيات الصحية والسياسية على الوطن.

وقال طيب إنه بات على الأحزاب أن تتمدد أو تتبدد، والأرندي يريد أن يجدد التزامه مع الدولة الجزائرية والأمة.

وأضاف زيتوني “الدور الملقى على عاتقنا كبير جدا، تم استغلال حسن نية المناضلين والإطارات سابقا، والكثير من العثرات يجب تصحيحها”.

وتابع قائلا “من يراهن على ضعف الأرندي فهو مخطئ، نحن ضد المراحل الإنتقالية ونمشي على دستور لنصل الى جمهورية جديدة”.