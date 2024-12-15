زيتوني: الإنتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل

أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، عن الانتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتنشيط الحركة التجارية.

وأكد زيتوني في كلمة ألقاها خلال مراسم استلام ودخول شبكة الانترنت للمديرية العامة للأملاك الوطنية حيز الخدمة، بمقر وزارة المالية. أن الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. مشيرا أن التجربة العالمية أثبتت الدور الكبير للتقنيات الرقمية في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وواصل الوزير كلمته أين تطرق إلى الجهود المبذولة في قطاع التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية. كما اشار أن قطاعه تبنى خطة استراتيجية شاملة للرقمنة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة. أبرزها تحديث الإجراءات الإدارية لتحسين الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية. تعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة وعالية الأداء. وإطلاق 36 منصة رقمية لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية، وضمان جودة السلع والخدمات.

وأشار زيتوني إلى التكامل الرقمي بين القطاعات الحكومية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية. مثل “اتصالات الجزائر”، والتي توفر بنية تحتية وشبكات حديثة ومؤمّنة لدعم عمليات الربط البيني.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن التحول الرقمي يُمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة. داعيًا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار، التنافسية، وزيادة الإنتاجية بما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن مراسم استلام ودخول شبكة الأنترنت للمديرية العامة للأملاك الوطنية حيز الخدمة، تمت بحضور وزير المالية، وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكيةـ الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

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