زيتوني: التجمع الوطني الديمقراطي كقوة سياسية سيدعم القضية الصحراوية

كشف الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الحزب كقوة سياسية في البلاد سيدعم القضية الصحراوية.

وأَضاف زيتوني خلال اجتماعه مع وفد من البوليساريو، أن المغرب يسعى لزرع الفتنة وعدم الإستقرار في المنطقة.

وأشار زيتوني إلى أن إنتهاكات وتجاوزات نظام المخزن، عملية مكررة عهدناها، حيث في كل مرة يتعدى على الاتفاقيات الدولية و الإنسانية.

وأضاف ذات المتحدث، أن بعض الدول كالكيان الصهيوني وفرنسا لم تحترم القرارات الأممية من خلال فتح قنصليات في الأراضي المحتلة.

وكشف الأمين العام للأرندي، أن بعض الدول العربية داعمة مع الأسف للمغرب.

ودعا زيتوني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الافريقي بإعادة المينورسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغريبة ووقف انتهاكات المغرب.

من جهته شكر السفير الصحراوي حزب التجمع الوطني الديمقراطي والشعب الجزائري ووسائل الإعلام التي تدعم القضية الصحراوية.

وأضاف السفير أن القضية الصحراوية هي قضية تحرر وسيادة الشعوب والكفاح، لأن المغرب تمادت هذه المرة، بخرقها وقف اطلاق النار.

وشدّد أن الشعب الصحراوي لن يسكت هذه المرة والتحقوا بالمدارس و النواحي العسكرية، لأن المغرب يزوّر ويضلل الرأي العام