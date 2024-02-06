زيتوني: الجزائر تشهد تطوراً ملحوظاً في جذب رؤوس الأموال من الدول العربية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر تشهد تطوراً ملحوظاً في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات من دول العالم العربي.

وقال زيتوني أنها تلعب دورا بارزا في عملية التصدير انطلاقا من الجزائر وان هذا الارتفاع في تدفق الاستثمارات. دليلاً على الثقة المتزايدة في الاقتصاد الجزائري والإمتيازات التي يمنحها قانون الإستثمار الجديد.

كما أشرف وزير التجارة، رفقة والي ولاية عين الدفلى، عبد الغاني فيلالي، على عملية تصدير شحنة من الكوابل. والمحولات الكهربائية الى كل من جمهورية مصر ، السنغال وساحل العاج.

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