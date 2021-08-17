زيتوني: الجزائر مستهدفة.. والحرائق كانت مختارة بامتياز

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأرندي، الطيب زيتوني، أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا مفتعلة ومتعمدة، مضيفا أنه تم مباشرة تشكيل خلية أزمة لتفادي انتشارها.

وأضاف زيتوني خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن التدابير العاجلة التي قام بها مختلف مكونات الشعب الجزائري شيئ إيجابي. مثمنا الهبة الشعبية الكبيرة لاغاثة المتضررين من الحرائق. وكذا قرارات رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل لجنة للتكفل بالمتضررين

وكشف زيتوني في ذات السياق، أن الجزائر مستهدفة. وكانت الحرائق مختارة بامتياز. مشيرا إلى أن هؤلاء المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، هم نفسهم من كانو يطالبون بمرحلة انتقالية. لأن هؤلاء الأصوات لا يريدون للجزائر أن تكون بخير