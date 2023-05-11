زيتوني: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا

صرح وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا.

وخلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. أشار زيتوني أن العمل التجاري في الآونة الأخيرة، أضحى وللأسف تشوبه عدة شبهات أدت لقطع حبل الثقة بين التاجر والمواطن.

وأفاد وزير التجارة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا.

وشدد الوزير على ضرورة ضبط السوق والتوزيع العادل لجميع المنتجات. وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول عليها أينما كان في ربوع الوطن.