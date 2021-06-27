زيتوني: الحكومة المقبلة ستكون حكومة قناعات وورشات

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بعد لقائه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد.إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة قناعات وورشات.

وكشف الأمين العام لحزب الأرندي، في تصريح له، عقب لقائه مع الرئيس في إطار المشاورات السياسية التي باشرها حول تشكيلة الحكومة.إن الرئيس تبون طلب منهم تقديم بعض الأسماء التي يرون أنها ستقدم الإضافة.وأكد زيتوني، إن حزبه سيقدم للرئيس تبون، الأسماء، في أقرب الآجال.

وصرح زيتوني، إن حزبه يلتقي مع برنامج رئيس الجمهورية، في الخطوط الكبرى، وإن الحكومة المقبلة ستكون حكومة قناعات وورشات.وأشار الطيب زيتوني، إلى إنه تقاسم مع الرئيس الكثير من الآراء.مؤكدا إن الجزائر مقبلة على بناء اقتصاد قوي.وقال زيتوني، إن حزبه لا يرى أن من أخذوا الأغلبية يستحقون حصتهم في توزيع الغنائم، مؤكدا إن المرحلة الجديدة تفرض تحدي جديد.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني. مرفوقا بأعضاء من المكتب الوطني للحزب. في ثاني لقاءاته ضمن سلسلة المشاورات السياسية التي باشرها حول تشكيلة الحكومة.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أنه تم استقبال زيتوني وأعضاء المكتب الوطني للأرندي. بحضور نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ومحمد الأمين مسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.