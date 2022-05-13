زيتوني: الرئيس كانت لديه الشجاعة التامة لفتح ورشات كبرى للإصلاح السياسي

قال الطيب زيتوني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، أن رئيس الجمهورية “كانت لديه الشجاعة التامة لفتح ورشات كبرى للإصلاح السياسي والتجديد المؤسساتي”.

وأكد زيتوني خلال تصريح للصحافة عقب إستقباله أمس الخميس من طرف رئيس الجمهورية، ” على ضرورة دعم مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لبناء جبهة داخلية قوية.”

كما عبّر قائد الأرندي عن قناعته بأنّ رئيس الجمهورية “كانت لديه الشجاعة التامة لفتح ورشات كبرى للإصلاح السياسي والتجديد المؤسساتي”. مضيفا أنه “علينا اليوم أن نستغل هذا الأمر من أجل بناء طبقة سياسية وجبهة داخلية قوية يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين والمجتمع بمختلف أطيافه”.

وفي هذا الصدد، أكد زيتوني أنّ تحقيق هذا المسعى سيمكّن من “خلق مناخ ملائم لانطلاقة اقتصادية ويسمح بتقوية اللحمة الداخلية”. كما كشف أنه “لا يمكننا الحديث عن جبهة داخلية واستقرار وطني واستقلال سيادة قراراتنا إلا عندما يكون اقتصادنا قويا ومؤسساتنا قوية. مما يتطلب منا جميعا التحالف وتجديد نظرتنا الإقتصادية”.

كما وصف زيتوني بأن لقائه مع الرئيس تبون كان “صريحا وشفافا”. وأكد زيتوني أنّ اللقاء كان فرصة للتطرق إلى “العديد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة في ظل الأزمة الصحية والأمنية التي يمر بها العالم، والتي انعكست على اقتصاديات الدول ككل”.