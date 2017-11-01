زيتوني :” اول  نوفمبر أبرز حدث في تاريخ كفاحنا البطولي عبر  العصور”

أكد وزير المجاهدين في كلمة له امس أن الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة الذي حمل هذا العام شعار “نوفمبر الحرية والسيادة”.

هو احتفاء بـ”أبرز حدث في تاريخ كفاحنا البطولي المتواصل عبر العصور”.

وشدد الوزير على أن ثورة نوفمبر “ستظل مرجعيتنا الأساسية لما فيها من مثل عليا ودروس نبيلة وقيم أزلية عن مبادئ الحرية والسيادة.

والتقدم والرقي والوحدة الوطنية التي ستظل الدرع الواقي لهذه الأمة.

والسد المنيع لكل من تسول له نفسه المساس ببلادنا”.

ودعا زيتوني, إلى قراءة بيان أول نوفمبر و”تجديد العهد والوفاء والإخلاص لهذه الثورة العظيمة”.

مضيفا “نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن نجد من أجل تخليد رسالة أول نوفمبر الحرية والسيادة قولا و فعلا”.

وحث وزير المجاهدين على ضرورة “التماسك والتلاحم من أجل التغلب على المصاعب والوقوف في وجه المتربصين بوطننا وشعبنا”.

مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت “بفضل حنكة وبصيرة رئيس الجمهورية من استعادة هيبتها الدولية واسترجاع فعالية دبلوماسيتها بين الأمم.

وكذا مساهمتها الفاعلة في استتباب الأمن والسلم في المحيط الإقليمي”.

ونوه زيتوني بمسيرة الشعب الجزائري المملوءة بـ”الأمجاد والانتصارات التي تحققت بفضل وعي الشعب والتفافه حول قيادته”.

مثمنا التضحيات التي يقوم بها “أبناء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومختلف أسلاك الأمن”.