زيتوني بخصوص اسم المترشح.. “الأرندي في حيرة”

كشف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت، أن حزبه في حيرة بخصوص اسم المترشح الذي سيدخل للتشريعيات.

وأوضح زيتوني، أن “الأرندي” هو حزب إطارات، مشيرا إلى أنه خزان مناضلين من كفاءات شباب ونساء.

وقال الأمين العام، إن لحد الساعة تم قبول 1281 ملف، منهم 69 بالمائة شباب أقل من 40 سنة.

وأشار المتحدث، إلى أن الحزب أسقط شرط النضال في الترشح، موضحا أن الحزب مفتوح لجميع الكفاءات الجزائرية.

وأبرز زيتوني، الرغبة القوية لأساتذة ورياضيين واطارات سامية وحراكيين أن تكون لهم مكانة في الارندي.