زيتوني: بطاقية المجاهدين لا تخصّ الجزائريين فقط

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم الأربعاء، أن البطاقية الخاصّة بالمجاهدين وذوي الحقوق “لا تخص الجزائريين فقط.

وأكّد زيتوني عشية الإحتفالات المخلّدة للذكرى الـ 56 لعيدي الإستقلال والشباب أنّ هذه البطاقية تشمل أيضا الأجانب.

بمن فيهم الفرنسيين الذي شاركوا في الثورة من بينهم شهداء ومحكوم عليهم بالإعدام ناهيك عن آخرين ساعدوا الثورة

الجزائرية بأقلامهم وكتاباتهم.

وأضاف الوزير أنّه في إطار حفظ الذاكرة تم تسجيل “أزيد من 16 ألف ساعة من الشهادات الحية للمجاهدين حول ثورة أول نوفمبر.

مؤكّدا أنّ العملية لا تزال متواصلة”،وتمّ تخصيص مختلف الفضاءات بالولايات لجمع هذه الشّهادات.

بما فيها أماكن الراحة الموجّهة للمجاهدين البالغ عددها 25 مركزا.