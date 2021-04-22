زيتوني: تجهيز السكنات المبرمج تسليمها خلال السداسي الثاني.. وتسريع إجراءات بيع المحلات

ترأس فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة “عدل“، إجتماعا تقييميا لتقدم الأشغال للمشاريع المنطلقة في 2020.

بالإضافة إلى تقدم الأشغال بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار التابعة للمديريات الجهوية: قسنطينة، ورقلة، تيارت، سطيف وعنابة.

وحسب بيان للمديرية، فقد قدم المدراء الجهويين عرضا مفصلا عن مختلف المشاريع وأهم العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال بها.

من جهتها أعطى زيتوني تعليمات صارمة لإيجاد حلول فعلية ومعالجة جميع النقائص بهدف تسليم السكنات في الآجال المحددة.

كما ألزم المدراء الجهويين بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع المتابعة الدائمة لجودة نوعية السكن وفق ما يمليه دفتر الشروط.

وأكد زيتوني في ذات السياق، أن الوكالة لا يمكنها تسليم سكنات غير مكتملة.

كما حث المدير الجهوي لوكالة عدل تيارت، على ضرورة تسريع أشغال خزانات المياه وأشغال الشبكة الأولية والثانوية في بعض مشاريع.

ودعا زيتوني إلى ضرورة التنسيق مع مؤسسات سونلغاز ومديرية التعمير ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومؤسسات الإنجاز، لتفادي التأخر في الإنجاز خاصة في السكنات الجاهزة المبرمج تسليمها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

من جهته دعا زيتوني إلى ضرورة التنسيق مع المصالح التجارية من أجل تسريع إجراءات بيع المحلات في السكنات المبرمجة للتوزيع و حتى التي وزعت ولم يلعن عن بيع المحلات فيها.