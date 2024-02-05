زيتوني: تحقيق فائض تجاري في التصدير سنة 2024

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الهدف المأمول في سنة 2024. هو أن تغطي أرباح الصادرات كليا فاتورة إستيراد بعض المدخلات. وأن يتم تحقيق فائض تجاري.

وقال وزير التجارة خلال إفتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة، الذي دشنه بقصر المعارض. أن نسبة 105 غ من السكر في كل لتر المحددة بالتشاور بين وزارات التجارة والصحة والصناعة والري. ومقننة بموجب نصوص قانونية. محترمة من المنتجين و أن أي تجاوز قد يؤدي إلى غلق وحدة الإنتاج. معربا عن أمله في خفض هذه النسبة بشكل أكبر، معتبرا إياها مرتفعة.

أما فيما يخص حجم سوق المشروبات في الجزائر، فقد أكد زيتوني أنه يقدر بـ2.5 مليار دج. و انه مغطى كليا بالإنتاج المحلي، مع فائض موجه للتصدير.

كما أعلن أن الهدف المأمول في سنة 2024، هو أن تغطي أرباح الصادرات كليا فاتورة استيراد بعض المدخلات، وأن يتم تحقيق فائض تجاري.

وأوضح المنظمون، أن هذا الصالون الذي سيمتد من 4 إلى 7 فيفري الجاري، سجل مشاركة أزيد من 57 عارضا ينشطون في مجموع سلسلة قيم القطاع. انطلاقا من المواد الأولية إلى المنتوج النهائي، مؤكدين أن الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في تعزيز الشراكات بين مهنيي القطاع و تقاسم الخبرات والمهارات فيما بينهم.