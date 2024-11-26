زيتوني: تخصيص قطاع للتجارة الداخلية هدفه الحفاظ على سيادة الجزائر الإقتصادية

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا خصص لوضع خارطة طريق شاملة للقطاع ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي والتكفل الكامل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الراهنة.

وأوضح بيان للوزارة أنه خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، وبحضور إطارات الإدارة المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية، تم التطرق إلى وضع خارطة طريق شاملة للقطاع ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي بما يتماشى والتحولات الاقتصادية الراهنة، مع ضرورة تنشيط وعصرنة الآليات المعتمدة في التجارة لتحسين مناخ الأعمال والتكفل الكامل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.

كما أشار الوزير إلى أن تخصيص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقطاع كامل للتجارة الداخلية. وضبط السوق الوطنية يعكس رؤيته السديدة في إعادة تأطير القطاع كركيزة أساسية. لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والحفاظ على سيادة الجزائر الاقتصادية. وكذا إعادة هيكلة السوق الوطنية وتحسين آليات الضبط لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أسدى زيتوني تعليمات لكل الهيئات تحت الوصاية لتحضير برنامج عمل لعرضه في لقاء تشاوري. يجمع كل إطارات المركزية والمصالح الخارجية للقطاع، بغرض بناء تصور واستراتيجية متكاملة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، حسب البيان.

كما كلف الوزير مخابر التجارب لمراقبة النوعية التابعة لدائرته الوزارية، بتوسيع مجالات التحاليل. مراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك، داعيا مجمع “سافكس”. إلى تحضير تظاهرات اقتصادية وطنية وجهوية تبرز وتروج للمنتوج الوطني.

زيتوني يسدي جملة من التعليمات لضبط السوق

ووجه زيتوني مسؤولي مؤسسة انجاز وتسيير أسواق الجملة ماقرو” بإعادة هيكلة المؤسسة. لتلعب دورا محوريا كمراكز شراء وتوزيع كبرى وأداة للضبط، مع توسيع وتنويع نشاطاتها.

وحسب المصدر نفسه، أكد زيتوني على الأهمية الكبرى لدور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة .في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المنتجين المحليين والمساهمة في تموين السوق الوطنية. من خلال المنتخبين المحليين على مستوى الغرف الولائية.

أما بخصوص المركز الوطني للسجل التجاري، أمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بتطوير خدمات السجل التجاري. من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وعصرنتها، معتبرا المركز ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

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