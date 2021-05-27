زيتوني.. تسليم سكنات “عدل” غير مرتبط بمواعيد محددة

قال المدير العام لوكالة “عدل” فيصل زيتوني، أمس الأربعاء، إن تسليم السكنات ليس مرتبط بمواعيد محددة ومعينة.

وأوضح زيتوني، ان تسليم سكنات “عدل“، يكون حسب توفر الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي في الموقع المنتهية به الأشغال.

وأضاف المسؤول ذاته، أن مصالحه سخرت كل إمكانياتها لتسليم سكنات متوفر بها كل متطلبات التي تلبي حاجيات قاطينيها.

وأشار زيتوني، إلى أن صب الشطر الرابع يعني تسليم السكنات، وفي حال عدم اكتمال السكنات لا يمكن صبه .

وجاءت تصريحات المدير العام للوكالة، فيصل زيتوني، خلال لقائه مع ممثلي مكتتبي عدل لولاية عنابة.