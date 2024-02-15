زيتوني: تطوير أسواق الجملة.. عقوبات للتجار الذين يرفعون أسعار منتجاتهم

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن القطاع يعمل جاهدا على تطوير أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه. لتصبح فضاءً تجاريا رائدا في توزيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.

وقال وزير التجارة خلال زيارته إلى ولاية ورقلة وزيارة سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه. أين قام رفقة الوالي وأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. بمعاينة سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه ببلدية عين البيضاء. حيث أكد أن دائرته الوزارية تعمل جاهدة على تطوير أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه لتصبح فضاءً تجاريا رائدا في توزيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. وتوفيرها بأسعار مناسبة وتنافسية للمواطنين، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما شدّد الوزير على ضرورة تطوير شبكة التوزيع من خلال إشراك كل الفاعلين من منتجين. تجار ومتعاملين إقتصاديين لضمان التموين المنتظم على مستوى الوطني.

من جهة أخرى، نوّه وزير التجارة زيتوني، أن رفع بعض المنتجين لأسعار منتجاتهم بطرق غير مبررة أو التحايل على المستهلكين من خلال خفض كمية المنتوج في العلب والقارورات يعتبر سلوكا غير مقبول. وانتهاكا للقوانين التجارية وحقوق المستهلكين ومضاربة غير مشروعة. أين سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة لحماية المستهلكين.

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