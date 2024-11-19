زيتوني: تطوير التجارة الداخلية والخارجية وضبط السوق أمر ضروري

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، أن رئيس الجمهورية تعهد ضمن التزاماته بتطوير التجارة الوطنية والفصل بين التجارة الخارجية والداخلية.

وأضاف وزير التجارة الداخلية خلال مراسم إستلام وتسليم المهام بينه وبين محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. أنه تم العمل على ضبط السوق وتموينه وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية. ناهيك عن محاربة التضخم واحتواء السوق الموازية ومحاربة البارونات.

وأكد زيتوني، أن التجارة الخارجية شق لا يمكن الإستغناء عنه من خلال تنويع الإقتصاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. مشيرا إلى إعادة النظر في منظومة القوانين، خاصة وأن هنالك ورشة مفتوحة على مستوى الوزارة لاعادة النظر فيها على غرار التجارة الكلاسيكية أو التحول والنقلة النوعية في الممارسات التجارة خاصة التجارة الالكترونية .

وأشار الوزير إلى النظر في سلاسل التوزيع والتموين من خلال الإستيراد والإنتاج المحلي. حيث تم الإنطلاق في 13 تطبيق رقمي لضبط تموين السوق بشفافية وموازنة وعدالة اجتماعية كبيرة.

من جهته قال محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن الإرتقاء بالتجارة الخارجية إلى الإمتياز يحتاج إلى وقت. وسنعتمد على على بعدين وهو الصادرات لخلق مناخ ملائم ذو مستوى عالي للرقي بالصادرات نحو مختلف الوجهات. بالإضافة كذلك إلى الواردات من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتشجيعه وتلبية كافة الحاجيات والمحافظة على التوازنات المالية للبلاد.