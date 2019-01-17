زيتوني: تهيئة متحف “ايفري أوزلاقن ” كلف الدولة 100 مليون سنتيم سنة 2016

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أنّ تهيئة متحف “إيفري أوزلاقن”ببجاية، كلّف الدولة 100 مليون سنتيم سنة 2016.

واكّد الوزير الطيب زيتوني، على توفير كل الظروف للمتاحف لتأدية وظيفتها في حماية التاريخ.

وذلك في رده على سؤال نائب برلماني، حول وجود معارضين لـ”مؤتمر الصومام” موجودين في الحكم هم من همشوا المتحف .

وأضاف برلماني ، أنّه اذ لم يتّم الإعتراف بالمتحف في 20 أوت 2019 المصادف لذكرى انعقاد مؤتمر الصومام ، سيكون هبة للمواطنين.

للتذكير، أن متحف “إفري أوزلاقن” شهد احتضان أهم حدث في تاريخ الثورة الجزائرية المتمثل في مؤتمر الصومام ببجاية .