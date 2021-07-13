زيتوني: “توزيع 11 ألف مسكن عدل قبل عيد الأضحى المبارك”

أكد، نهار أمس، زيتوني فيصل، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، برفقة ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، على توزيع 11 ألف حصة من سكنات البيع بالإيجار قبل عيد الأضحى المبارك.

وتدخل هذه العملية في إطار توزيع برنامج 59 ألف وحدة سكنية من هذا النوع بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستثقال والشباب، حيث تم توزيع إلى غاية نهار أمس، حسب المدير العام، 38 ألف حصة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن والعملية مستمرة، وكان المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قد حل، نهار أمس، بولاية سطيف، للإشراف على توزيع حصة 6000 حصة سكنية من مختلف الصيغ، منها 5500 حصة في إطار البيع بالإيجار التابعة لوكالة “عدل”، بالقطب الحضري بموقع “تينار” ببلدية “أولاد صابر”، هذا القطب الحضري الذي يتربع على عشرات الهكتارات ويضم 6700 مسكن من صيغة “عدل”، ويحتوي على كل المرافق العمومية والرياضية وملاعب جوارية لسكان هذا الحي، في حين، لا تزال الأشغال جارية في حصة 1200 مسكن، بعد تأخر في الإنجاز وانسحاب المقاولات المكلفة بالأشغال، كما أشرف المدير العام برفقة السلطات المدنية والعسكرية بالولاية، على تسليم المفاتيح على عينة من المستفيدين من حصة 5500 مسكن جاهز، على أن يتم تسليم كل المفاتيح لأصحابها قبل عيد الأضحى المبارك، وتم تخصيص 6 مواقع و 11 مكتبا لإتمام العملية في آجالها، واعتبر أن هذا القطب حضري بامتياز، بسبب الهندسة المعمارية وشوارع وأحياء الحي التي أخذ تسميات شهداء الثورة وصورهم تخليدا لأعمالهم البطولية، وألح المدير العام على المستفيدين ضرورة الحفاظ على الطابع الجمالي للحي، الذي تم إنجازه من طرف شركات وطنية وأخرى أجنبية وبمواد بناء محلية 100 ٪، كما عاين إحدى الشقق المجهزة بكل التجهيزات من طرف وكالة “عدل”، واعتبرها هدية لصاحب هذه الشقة.