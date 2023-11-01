زيتوني: ثورة التحرير قهرت أعتى قوة استعمارية في العالم

تقدم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بأخلص التهاني والتمنيات إلى الشعب الجزائري قاطبة، بمناسبة حلول الذكرى الـ69 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وفي تدوينة له على صفحته بفايسبوك، كتب الوزير: “ثورة التحرير المجيدة، قهرت أعتى قوة استعمارية في العالم. وافتكت السيادة والاستقلال الوطني بأثمانٍ باهظة وتضحيّات جسيمة. وأسهمت في نُصرة قضايا حركات التحرّر ومناهضة الاستعمار”.

ووقف الوزير، وقفة إجلال وخشوع ترحّمًا على أرواح قوافل الشهداء والمجاهدين الذين التحقوا بالرفيق الأعلى. مجددا لهم التقدير والعرفان على ما قدّموه من ملاحم وبطولات خالدة.