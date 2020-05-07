زيتوني: جرائم الإستعمار ستظل وصمة عار في جبين مرتكبيها

قال وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، أن الرسالة التي تركها الشهداء ثقيلة تتطلب من كل الشعب الجزائري رص صفوفه لبناء المستقبل.

وأورد الوزير، في كلمة له بمتحف المجاهد، خلال ندوة نظمت بمناسبة الذكرى ال75 لمجازر الثامن ماي 1945 أن تثمين موروثنا التاريخي ونقله لاجيال المستقبل هو أكبر ضمان لتحصين الامة.

وأضاف الوزير بأن الشعب الجزائري سيبقى مدينا لهؤلاء الأبطال ولكل الشهداء الذين عبدوا طريق الحرية من المقاومات الشعبية إلى ثورة الفاتح نوفمبر.

واعتبر يتوني، أن تلك المجازر محطة حاسمة لانها أسست لحرية الشعب الجزائري الذي لا يضاهيه في الكفاح أي شعب آخر، بالنظر إلى ما تعرض له من جرائم ستظل وصمة عار في جبين مرتكبيها.