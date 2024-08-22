زيتوني: حددنا سعر القهوة  “روبيستا” بـ 1000 دج و  “أرابيكا” بـ 1250 دج

كشف الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات أنه تم تحديد سعر القهوة “روبيستا ” بـ 1000 دج و “أرابيكا” بـ 1250 دج.

وأضاف: “قررنا دعـم القـهـوة حفـاظا عـلى القدرة الشرائية للعـائـلـة الجـزائـريـة”.

كما كشف الوزير عن لقاء مرتقب هذا الأحد بينه وبين وزير المالية لوضع الميكانيزمات والآليات الخاصة بدعم أسعار القهوة.

وفي هذا الصدد، قال وزير التجارة أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية. اتخذت الدولة إجراءات استباقية لدعم الأسعار، خاصة أنه لاحظنا، يضيف الوزير ،أن سعرها متذبذب وغير مستقر. حيث كان يقدر بـ 2 دولار وهو اليوم 7.8 دولار.

وأضاف زيتوني أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز كما أن القدرة الشرائية خط أحمر لرئيس الجمهورية.