زيتوني: رقم أعمال صافكس تراجع بنسبة 30 بالمائة سنة 2019

الوطني
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زيتوني: رقم أعمال صافكس تراجع بنسبة 30 بالمائة سنة 2019
بقلم أحمد راشدي

كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس الطيب زيتوني عن تراجع رقم اعمال الشركة بأزيد من 30 في المائة سنة 2019 .

نتيجة إلغاء عدة تظاهرات ومعارض بسبب الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلا. وأضاف في تصريح للنهار أن كل التظاهرات التي ألغيت هذه السنو سيتم إعادة تنظيمها العام المقبل.
وعلى هامش حفل إختتام معرض الإنتاج الوطني في طبعته 28 ، كشف زيتوني ان هذا الأخير عرف إقبالا منقطع النظير فاق حتى الإقبال على معرض الطتاب سيلا في طبعة 2019، وهو ما جعل العارضين يطالبون بتمدبد فترة العرض ليومين وهو ما كان حيث اختتمت الطبعة في 30ديسمبر عوض 28كما كان مبرمجا.


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