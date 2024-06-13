زيتوني: سياسة رئيس الجمهورية خلقت صناعة حقيقية

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن المصانع التي تشهدها الجزائر اليوم، أحد النتائج التي أسفرت عنها سياسة رئيس الجمهورية في تأطير الواردات التي سمحت بخلق صناعة حقيقية تلبي احتياجات السوق الوطنية.

وأشار الوزير، في تصريحات له على هامش زيارة الوزير، رفقة والي معسكر، فريد محمدي، إلى وحدة “كونسابت ساك” لصناعة مواد التعبئة البلاستيكية ومواد التغليف من كل المواد، ببلدية معسكر، إلى أن هذه السياسة، مكنت من خلق بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات.

وزار الوزير مختلف أقسام الوحدة، حيث اطلع على مراحل تصنيع مواد التعبئة البلاستيكية، بدء من المواد الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية.

كما استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مدير الوحدة حول نشاطات “كونسابت ساك”، بما في ذلك أنواع المنتجات المصنعة.

كما تناول العرض الخطط المستقبلية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

ومن جهته أكد زيتوني، أن هذه المصانع التي تشهدها الجزائر اليوم، أحد النتائج التي أسفرت عنها سياسة رئيس الجمهورية في تأطير الواردات التي سمحت بخلق صناعة حقيقية تلبي احتياجات السوق الوطنية. وتمكنت هذه السياسة من خلق بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات.

وأثنى زيتوني على الجهود المبذولة من قبل إدارة وعمال الوحدة. مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض الإستيراد، وتوفير فرص عمل محلية.

وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للوحدات الصناعية الناشطة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف.

مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في عملية التصنيع.