زيتوني: على التجار الإسراع في اعتماد آليات الدفع الإلكتروني

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على ضرورة تعزيز الدفع الإلكتروني بالجزائر، مشيرا إلى توجيه تعليمة إلى المصالح الخارجية لدائرته الوزارية تقضي بضرورة تحسيس التجار للإسراع في اعتماد آليات الدفع الالكتروني.

وخلال لقاء حول “رقمنة الخدمات المالية لبريد الجزائر ودورها في تحسين الشمول المالي”. بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.أوضح الوزير أنه ” تم إسداء تعليمة إلى كل المصالح الخارجية لوزارة التجارة للعمل على ضرورة تحسيس التجار بوجوب الإسراع في اعتماد آليات الدفع الالكتروني. وإعلام الزبون أن كل تعامل مالي إلكتروني يجنبه دفع واحد (1) بالمائة (حقوق الطابع). المحتسب على القيمة الإجمالية للفاتورة”.

كما ذكر زيتوني، بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، قد حدد نهاية ديسمبر القادم. كآخر أجل للامتثال لأحكام مادته 26 التي تفرض “إلزامية وضع وتعميم وسائل الدفع الالكتروني التي تسمح للمستهلكين بدفع مشترياتهم بواسطة بطاقات الدفع الالكتروني”.

من جهة أخرى دعا الوزير إلى إدراج امتيازات جديدة من شأنها استقطاب التجار والمستهلكين. لاعتماد هذه الآليات وتعميم استخدامها في شتى المجالات.

واعتبر زيتوني أن جائحة كوفيد-19 التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة. ساهمت في إظهار فوائد استخدام التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. حيث أصبحت، كما قال، “حتمية في التوجه الاقتصادي العالمي الجديد”.