زيتوني عن مظاهرات 8 ماي..الشعب الجزائري تعرض لأبشع انواع التعذيب وتفنن المستعمر في التنكيل بهم

اصدر الطيب زيتوني وزير المجاهدين، قرار يقضي بجعل 8 ماي يوما وطنيا.

وقال الطيب زيتوني، أن القرار جاء لتكريم الشهداء 8 ماي 1945، حيث تقام فيه النشاطات التاريخية للتذكير به.

بالإضافة إلىالندوات التاريخية، كما سيخلد هذا اليوم من خلال الاختفاء به كل سنة، على غرار باقي الاعياد الوطنية.

وأشار زيتوني أن مجازر 8 ماي تعتبر محطة مفصلية في تاريخ الجزائر، قائلا أنها ذكرى أليمة راح ضحيتها شهداء الكرامة.

وأضاف وزير المجاهدين “خرجوا في مسيرات سلمية عارمة لتذكير فرنسا بوعدها، حيث تعرض الشعب الجزائري لأبشع انواع التعذيب، وتفنن المستعمر في التنكيل بهم”.

تابعا “من خلال هذه المجازر أيقن الجزائريون أن المستعمر لا يفهم لغة الحوار، لهذا تفجرت الثورة، وواجب علينا التمسك بنوفمبريتنا.