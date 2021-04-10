زيتوني: فسخ عقود الشركات المتحايلة.. ولايمكن تسليم سكنات رديئة حتى وإن حدّدت آجال التسليم

كشف فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، أنه لايمكن تسليم سكنات رديئة، حتى وإن حدّدت آجال التسليم.

ودعا زيتوني إلى ضرورة التنسيق و الإلتزام بدفتر الشروط، وإلزام مؤسسات الإنجاز بتنفيذ البنود، وعدم التسامح مع الشركات المتحايلة التي لا تحترم جودة ونوعية السكن حتى وإن أقتضى ذلك فسخ العقد معها.

وأكد زيتوني على رفع هذه التحفظات مع تكثيف الرقابة الدورية لمختلف مشاريع عدل، من أجل تسليم سكنات ذات جودة ونوعية وفقا لما يمليه دفتر شروط.

وأشار زيتوني، أن المديرية الخاصة المكلفة بمتابعة جودة ونوعية السكنات التي تم إستحداثها مؤخرا، تقوم بعمل دوري من أجل المتابعة الميدانية لمدى إحترام جودة ونوعية السكنات.

ودعا زيتوني، مكاتب الدرسات إلى ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الدورية داخل ورشات إنجاز مشاريع عدل.

للإشارة فقد عقد زيتوني إجتماعا رفقة بومدين أوقاسي الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية ctc بمقر الهيئة عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وشارك في هذا الإجتماع المدراء الجهويين لوكالة عدل، ومدراء المشاريع لكل ولايات الوطن، وممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية.

وقد تم تقديم عرض شامل من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، سجلت فيه ملاحظات ببعض مشاريع صيغة البيع بالإيجار في مختلف ولايات الوطن.