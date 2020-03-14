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زيتوني: قانون المجاهد والشهيد تضمن مواد مجحفة لذلك تقرر إعادة النظر في كل بنوده

الوطني
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زيتوني: قانون المجاهد والشهيد تضمن مواد مجحفة لذلك تقرر إعادة النظر في كل بنوده
بقلم فوزية مسعدي

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أنه “تقرر على مستوى الوزارة إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد بكل مواده”.

وأكد زيتوني، اليوم السبت في كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاء التقييمي السنوي للقطاع، أن إعادة النظر في “قانون المجاهد والشهيد سيكون ليتماشى مع متطلبات الجزائر الجديدة التي يعمل الجميع على تجسيدها”.

وقال زيتوني، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن هناك “بعض المواد مجحفة، لذلك وجب إعادة إثراء هذا القانون ومناقشته واعادة صياغته إن تحتم الأمر ذلك، خدمة للمجاهدين ولفائدة التاريخ الوطني لصالح الشعب الجزائري برمته”.


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