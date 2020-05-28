زيتوني.. كنت معارضا داخل الأطر الحزبية للأرندي

أكد طيب زيتوني، المدير العام لصفاكس، أن حزب الأرندي عاش بعض الهزات، ما دفع لأن يكون معارضا داخل الأطر الحزبية.

وأوضح زيتوني أن اعتراضه كان ضد الممارسات التسلطية داخل الحزب التي زاغت بالحزب عن أهدافه.

وقال المتحدث إنه يلتزم بالعمل ضمن مبادئ الأرندي، ولم شمل المناضلين.

و قال الأمين العام للأرندي، إن تطهير الساحة السياسية من الفساد هو حجر الزاوية لبناء مؤسسات تحظى بثقة الشعب.

وأضاف زيتوني، “سيسجل التاريخ ما قام به الأخ عبد القادر بن صالح خدمة للجزائر، وما قدمه الجيش المغوار في الفترة الماضية” .

وأشاد المتحدث بإخراج عز الدين ميهوبي للأرندي من بوتقة “لجنة المساندة”، قائلا “إن الأرندي يمرض و لا يموت” .

وأشار زيتوني، إلى أن عمله المستقبلي سيكون مبني على طرح نظرة سياسية جديدة مبنية على الحوار بعيدا عن الديماغوجية، قائلا “حزبنا مبني على نكران الذات، وخدمة البلاد، نحن متفتحين للعمل مع الأحزاب السياسية “.

ودعم الأمين العام للأرندي، قرار استدعاء سفير الجزائر بفرنسا، منددا بالتدخل السافر في الشأن الداخلي.