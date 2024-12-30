زيتوني: مصنع الإسمنت الساورة دعامة أساسية للمشاريع الاستراتيجية

قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني إنّ مصنع الإسمنت الساورة يمثل دعامة أساسية لدعم المشاريع الاستراتيجية. والبنية التحتية الكبرى للجزائر.

وأضاف الوزير خلال الزيارة التي قادته إلى المصنع “نثمّن دوره المحوري في دعم منجم غارا جبيلات ومشروع السكة الحديدية المنجمي لنقل خام الحديد من بتندوف إلى بشار. والذي يمتد على مسافة 950 كيلومترًا.

واستطرد الوزير قائلا “إسهام مصنع الإسمنت الساورة في مشروع السكك الحديدية، هو نموذج عملي لتكامل الصناعات الوطنية مع المشاريع الاستراتيجية. ما يُسرّع من تنفيذها ويعزّز مكانة الجزائر كمحور اقتصادي إقليمي”.

كما أضاف “هذا المصنع لا يدعم فقط الاقتصاد الوطني، بل يساهم أيضًا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المنطقة. وهو ما يعكس التزام الحكومة بتشجيع الصناعات التي تعزز التنمية الاجتماعية.