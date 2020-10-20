زيتوني: مناضلون من الأرندي خرجوا في الحراك ولم تعجبهم العهدة الخامسة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أن الحزب لم يكن له رأي في خوصصة المؤسسات.

وقال زيتوني، خلال حضوره للمهرجان الشعبي للحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور، بدار التقافة كاتب ياسين بسيدي بلعباس: “نحن مناظلين وأنا انتخبت من طرف المواطنين، كنت في البلدية خدام”.

وأضاف ذات المتحدث: “هناك مناضلين معنا خرجوا في الحراك، و لم تعجبهم العهدة الخامسة”.

ومن جهة أخرى، أورد زيتوني: “انا عمري ما سفقت على بن غبريط، وشيئ لي جابتو لا يصلح، وحنا كنا من المعارضين”.

وحول أحمد أويحيى قال الطيب زيتوني: “أنا ما نتيريش على ambulence”.