زيتوني: منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب ولن نتسامح مع أي تهاون

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، بولاية بشار، سيتم تخصيص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب على المستوى الوطني، مشيرا أنه لن يتسامح مع أي تهاون في جودة المنتجات خاصة في قطاع الملبنات.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى ولاية بشار، أكد زيتوني أنه سيتم تخصيص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب. على المستوى الوطني لضمان توفر هذه المادة الأساسية في كافة المناطق بشكل مستمر.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى ولاية بشار، أكد زيتوني أنه سيتم تخصيص منصة رقمية لمتابعة توزيع الحليب. على المستوى الوطني لضمان توفر هذه المادة الأساسية في كافة المناطق بشكل مستمر.

وأشار الوزير في سياق حديثه، أن الحليب يشهد وفرة ملحوظة في السوق مؤكدا أن قطاعه الوزاري. ملتزم بمواصلة تحسين آليات التوزيع لضمان إستمراريته.

كما شدد الوزير خلال حديثه أنه لن يتسامح مع أي تهاون بخصوص جودة منتجات قطاع الملبنات، موضحا أن الجودة خط أحمر. وحماية صحة المستهلك وتعزيز الثقة في المنتج الوطني هي من أولويات قطاعه.

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