زيتوني: موقف “الأرندي” اتجاه القضية الفلسطينية نابع من موقف الجزائر حكومة وشعبا

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، إن موقف حزبه ازاء القضية الفلسطينية نابع من موقف الجزائر حكومة وشعبا.

ويأتي هذا خلال استقباله اليوم الأحد، الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية سامي أبو زهري، أين جدد زيتوني الموقف الثابت للتجمع الوطني الديمقراطي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرته في قضيته العادلة من أجل استرجاع حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية السيّدة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد الأمين العام للأرندي، على أنّ موقف الحزب من القضية الفلسطينية نابع من موقف الجزائر حكومة وشعبا في دعم القضايا التحرّرية العادلة في العالم وفاء لعقيدة ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة.

هذا واغتنم زيتوني فرصة هذا اللقاء لتجديد دعم التجمع الوطني الديمقراطي لقرار عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تنظيم ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر قريبا، مبديا آملة أن تكون هذه المبادرة دعامة أساسية في تعزيز الصف الفلسطيني باعتبار أنّ انتصار القضية الفلسطينية مرتبط ارتباطا وثيقا بوحدة وقوة جميع الفصائل الفلسطينية.

ومن جهته، عبّر سامي أبو زهري عن اعتزازه بموقف التجمع الوطني الديمقراطي، وموقف الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق في مساندة القضية الفلسطينية بإخلاص وثبات.

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أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، عن إستضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر قريبا.

وجاؤ قرار عقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أعلن رئيس الجمهورية، عن منح شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين. وكذا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.

وجاءت هذه التصريحات، في الندوة الصحفية التي نشطها الرئيسان الجزائري والفلسطيني بعد انتهاء المحادثات الموسعة بين الوفدين.

وأكد الرئيس تبون إن العلاقة بين الجزائر وفلسطين أكبر بكثير من أن يتم وصفها، فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر.

مشيرا إلى إن احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها يشكل مسألة وفاء قبل كل شيء.

وشدد رئيس الجمهورية، على أنه ومن الضروري تعزيز التعاون العربي حول القضية المركزية الأولى.

وأضاف الرئيس تبون، إن القضية الفلسطينية ستكون في صلب القمة العربية المقبلة في الجزائر. مشددا على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي تم إمضاؤها سنة 2020.

كما أكد رئيس الجمهورية، إن الجزائر ستبقى وفية لمبائها الأصيلة المنادية باعلاء الحق ونصرة المظلومين.