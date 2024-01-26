زيتوني: ” نستذكر المُخلصَ “سي بختي”صاحب البصمة التي لا تُمحى في قطاع التجارة”

نشر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني منشور عبر حسابه على الفيسبوك ترحم فيه على روح الوزير الراحل “بختي بلعايب”. والذي فارق الحياة منذ 7 سنوات.

وكتب زيتوني في منشوره “أترحّمُ على روح الوزير الراحل “بختي بلعايب”، الذي فارق الحياة في السادس والعشرين من جانفي 2017؛ مقدّمًا أروعَ الأمثلة في النضال والوطنية والتحلّي بالنزاهة والشجاعة في مواجهة كل الظروف؛ من أجل اقتصادٍ قويٍّ وجَزائر مُزدهرة”.

وتابع زيتوني لوصف خصال المرحوم وقال: ” نستذكر المُخلصَ “سي بختي”صاحب البصمة التي لا تُمحى في قطاع التجارة، إذ عُيّن فيه وزيرًا على فترتين متباعدتين (بين 1996 و1999؛ ثمّ بين 2015 و2017)”.

وإختتم زيتوني منشوره “إضافةً إلى قيادته الوفدَ الجزائري عام 1998، خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل المتعلقة بانضمام الجزائر لمنظمة التجارة”.

رحمَ الله الفقيد بختي بلعايب وأسكنه فسيح جناته.