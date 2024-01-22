زيتوني: نسعى لخلق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات 

أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، أن قطاعه اعتمد ورقة طريق للتجارة الخارجية لسنة 2024 .

كما يسعى قطاعه إلى تسعى لتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات.

وخلال عرض قدمه الوزير أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 كشف زيتوني أن “من بين الخطوط العريضة لورقة طريق 2024 وضع سياسة للتجارة الخارجية تعتمد على معادلة اقتصادية تسمح بتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات من خلال ترقية المنتوج الوطني وتنويعه”.

وأوضح الوزير ان هذه السياسة التي يتبناها القطاع وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعلين في المجال الاقتصادي، تعتمد فيها الدولة على عصرنة الترسانة القانونية التي تحكم التموين والرقابة حتى تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الرقمنة الكلية للقطاع ومختلف مصالحه الخارجية والهيئات تحت الوصاية وكذا الانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي، ما سيضمن توفير “مؤشرات حقيقية” يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.

كما اكد الوزير بالمناسبة حرص الدولة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح بولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.

وهذا مع الشروع الفعلي في إنشاء المناطق الحرة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس إيجابا على تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والمنتجات.

وطمأن الوزير بتوفر إرادة سياسية صلبة للذهاب بالإصلاحات الاقتصادية إلى أبعد حد تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.

واكد زيتوني ان هذه السياسة من شأنها ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي، وبالتالي سيادة القرار الاقتصادي لبلادنا.