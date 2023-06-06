زيتوني: وثيقة التوطين البنكي صالحة لمدة شهر وسحبها من المستوردين المتقاعسين

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستسحب وثيقة التوطين البنكي من المستوردين المتقاعسين.

وأوضح زيتوني أن وزارة التجارة تمنح رخص التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصادين والمستوردين لتمويل السوق الجزائرية والقضاء على الندرة. وهذا للقضاء على المضاربة ورفع الأسعار.

مضيف أنه في كثير من الأحيان تمنح هذه الرخص. لكن للأسف تبقى حبيسة الأدراج والكثير من المستوردين لا يجلبون السلع.

كما ذكر الوزير على سبيل المثال حليب الأطفال أين أكد أنه يوجد 9 مستوردين كلهم تحصلوا على الرخص. لكن تبقى مادة حليب الأطفال مفقودة في السوق.

في حين يبقى المواطن دائما يتسائل حول أساب ندرة في ظل منح الرخص .

وقال زيتوني “اتخذنا قرار أن هذه الرخص صالحة لمدة شهر منذ تسليمها من طرف وزارة التجارة لتوطينها. لكن اذا تم تجاوز هذه المدة الزمنية يعتبر التوطين ملغى ويتم سحب الرخصة ومنحها لمستورد آخر لتمويل السوق والقضاء على الندرة”