زيتوني وصيودة يدشنان تمثال ماسينيسا بحديقة تافورة في العاصمة

قام كل من وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، ووالي العاصمة، عبد الخالق صيودة، اليوم الخميس، بتدشين تمثال “ماسينيسا”، بحديقة تافورة، في الجزائر العاصمة.

ويتزامن هذا التدشين، مع احتفالات الفاتح من نوفمبر، المخلدة لإندلاع الثورة المجيدة.

وولد الملك النوميدي ماسينيسا، عام 238 قبل الميلاد، وهو يعد موحد مملكة نوميديا وعاصمتها سيرتا.

ويبلغ علو التمثال المصنوع من البرونز، 3 أمتار وهو مثبت على قاعدة رخامية بسمك 2.5 متر، حسب “واج”.

وتوجد لوحات تعريفية بالملك النوميدي أمام التمثال، مكتوبة باللغات الأربعة، العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية.