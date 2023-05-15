زيتوني ووزير الاقتصاد البرتغالي يناقشان العلاقات الإقتصادية بين البلدين

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وزير الاقتصاد والبحر البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا.

وذلك بحضور سفير جمهورية البرتغال بالجزائر لويس دي البوكيرك فيلوزو.

وحسب بيان وزارة التجارة، فلقد تناول الطرفان خلال هذا اللقاء، واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها.

لاسيما في ظل التحفيزات والمزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب، الذي سيسمح بتعزيز الديناميكية والحركية التجارية بين البلدين.

وفي هذا الإطار أكد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لبناء شراكات مبنية على أساس مبدأ رابح رابح وتشجيع المزيد من الاستثمارات المشتركة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والتحويلية.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والبحر البرتغالي، أن الجزائر شريك اقتصادي هام للبرتغال، وأن بلاده ستعمل على تفعيل سبل التعاون والشراكة مع الجزائر.