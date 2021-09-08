زيتوني يأمر بتسريع وتيرة أشغال سكنات عدل بورقلة وتقرت

ترأس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، اليوم الأربعاء، لقاءا تقنيا بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بورقلة.

وحضر اللقاء، كل من مدير السكن لولاية ورقلة ومدير الموارد المائية ومدير التعمير والهندسة المعمارية للبناء والمدير الولائي لمصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC وممثل عن مصالح سونلغاز، ومدير مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية ورقلة، وممثلين عن مؤسسات إنجاز سكنات صيغة البيع بالإيجار بكل من موقع 700 مسكن سيدي خويلد و200 مسكن بولاية تقرت.

وتطرق اللقاء لوضعية الأشغال بموقعي 700 و200 مسكن صيغة البيع بالإيجار بسيدي خويلد و200 مسكن صيغة البيع بالإيجار بولاية تقرت، وكذا أشغال التهيئة الخارجية والربط بشكبات الغاز والكهرباء والماء ومحطة الضخ الصرف الصحي بالسكنات المتبقية من موقع 1500 مسكن عدل بولاية ورقلة.

وبعد الإستماع الى عرض مفصل حول وضعية المشاريع سالفة الذكر، أسدى المدير العام، تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة الأشغال في كل مشروع خاصة منها المتعلقة بالتهيئة الخارجية.

كما دعا إلى ضرورة مرافقة شركات الإنجاز ورفع العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال وفق ما يمليه دفتر الشروط الخاص بالمشروع مع معالجة الاجراءات الادارية.

وأمر المدير العام بإعتماد مخطط عمل يضمن السير الحسن للأشغال وتنفيذ التعليمات التي أسداها خاصة في موقع 200 مسكن عدل تقرت وضرورة تسريع وتيرة أشغال الربط الغاز في موقع 200 مسكن عدل بسيدي خويلد ومن أجل تسليمه في الآجال المحددة.

وفيما يخص محطة ضخ الصرف الصحي بموقع 1500 مسكن عدل، فقد أوضح المدير العام أن وكالة عدل هي من ستتكفل بأشغال هذه الأخيرة مباشرة بعد الإنتهاء من الإجراءات الإدارية والدراسات التقنية الخاصة بها .

وقال المدير العام أنه ستكون له متابعة شخصية لمدى تنفيذ تعليماته وفي حال تسجيل أي تقصير سيتخذ إجراءات صارمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لسير الأشغال لمشاريع صيغة البيع بالإيجار والتي ألح عليها وزير السكن والعمران والمدينة في العديد من اللقاءات التقنية التي جمعته مع المديرين المركزيين والجهويين لوكالة الوطنية لتحسن السكن و تطويره.