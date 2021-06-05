زيتوني يأمر بتسريع وتيرة أشغال سكنات عدل وإعداد محاضر تؤكد جودة الأشغال

أشرف اليوم السبت، فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. على ترأس اجتماع تقييمي بمقر المديرية العامة لوكالة عدل.

وحضر الاجتماع المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، والمديرين الجهويين لوكالة عدل الجزائر غرب، الجزائر شرق. وهران، قسنطينة، سطيف، تيارت، عنابة. والمدراء المحليين لتسيير مشاريع صيغة البيع بالإيجار بذات المديريات.

وخصص الاجتماع لتقييم تقدم سير الأشغال بمختلف مشاريع عدل. وبعد الإستماع لعرض مفصل قدمه كل مدير جهوي على حدى عن سير الأشغال. أصدر المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مجموعة تعليمات.

وألزم زيتوني مختلف مؤسسات الإنجاز، لتسريع وتيرة الأشغال خاصة بالسكنات المرتقب تسليمها. إرسال لجان تفتيش و مراقبة بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار على المستوى المحلي من طرف المديريات الجهوية.

كما أمر بإعداد تقارير أسبوعية عن تقدم الأشغال بكل مشروع وترسل مباشرة إلى المديرية العامة. مراقبة جودة نوعية السكنات الجاهزة ويكون ذلك بإشراك ممثلي المكتتبين وإعداد محضر يؤكد ذلك.

وشدد على ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار. ورفع التحفظات التي قد يسجلها ممثلي المكتتبين خلال معاينتهم للسكنات والمواقع.

كما دعا كل من المدير الجهوي لوكالة عدل وهران وتيارت بتكثيف الزيارات الميدانية. من أجل متابعة مشاريع عدل بالولايات الجنوبية الغربية.

بالإضافة إلى إعداد محاضر تسليم وإستلام، تتم بين مؤسسات الإنجاز ووكالة عدل وفرع التسيير العقاري. تؤكد جودة السكنات توفر الماء الكهرباء الغاز والصرف الصحي والمصاعد الكهربائية والإنارة العمومية.

وشدد على ضرورة التنيسق بين مختلف الجهات – مؤسسة الإنجاز مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية سونلغاز. مصالح المدن الجديدة والجزائرية للمياه.

وفي ذات السياق، دعا زيتوني المدراء الجهويين إلى التنسيق بين مختلف المصالح على المستوى المحلي بهدف تسريع وتيرة الأشغال. ومعالجة النقائص التي تعرض تقدم الأشغال. ويكون ذلك حسبه بالتنسيق والمتابعة الميدانية.

من جهته أكد المدراء الجهويين رفع التحدي ومسايرة الإستراتجية التي تنتهجها وزارة السكن. بهدف تسليم أكبر قدر ممكن من السكنات ومنها سكنات صيغة البيع بالإيجار.