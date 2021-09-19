زيتوني يأمر بتسريع وتيرة أشغال موقع 1380 مسكن “عدل” في عنابة

عاين صباح اليوم الأحد فيصل زيتوني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية عنابة .

ورافقه في هذه الزيارة المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع و المدير الجهوي لوكالة عدل عنابة ومدير السكن و مدير التعمير و الهندسة المعمارية للبناء و ممثلي عن مصالح المدينة الجديدة و مؤسسات وكذا ممثلي مصالح سونلغاز ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء .

المدير العام بدأ بتفقد أشغال التهيئة الخارجية لـ 2000 مسكن عدل بالمدينة الجديدة ذراع الريش ثم أشغال موقع 1026 /1500 مسكن عدل و مشروع 1380 مسكن المنطلقة به الأشغال مؤخر بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة ذراع الريش

ودعا المسؤول الأول الى ضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية، مع دعم الورشات باليد العاملة بموقع 2000 مسكن عدل وضرورة تسريع الأشغال من أجل تسليم السكنات لمستحقيها في أقرب الآجال ، كما وجه تعليمات لرفع الآلات بموقع 1026/1500 فيما دعا مؤسسة الإنجاز بموقع 1380 مسكن عدل الى تسريع وتيرة أشغال أكثر ودعم الورشة بالمواد الأولية.

للإشارة فإن المدير العام لوكالة عدل عقد لقاء بالمديرية الجهوية مع ممثلي المكتتبي ليرافقوه في تفقد المشاريع ميدانية حيث ثمنو دور الوكالة في تسريع وتيرة الأشغال و الإستماع الى إنشغالاتهم، حيث أكد لهم المدير العام الدور الإيجابي الذي يقوم به ممثلي المكتتبين، مشيرا بأن الوكالة لن تسلم سكنات غير مكتملة ولا يتوفر بها كهرباء وغاز وماء و صرف صحي تنفيذا لتعليمات السيد وزير السكن و العمران و المدينة.