زيتوني يبحث مع نظيره الأوغندي أوجه التعاون الإقتصادي والتجاري

تباحث وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين 07 أوت 2023، بالعاصمة الأوغندية ‘’كامبالا”، مع وزير التجارة والصناعة والتعاون الأوغندي، مويبيسا فرانسيس، عشية انعقاد القمة الثانيةللمؤتمر الإفريقي للبن.

وتم خلال اللقاءالأول، بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وأوغندا، واستعراض أبرز القطاعات التي يمكن للبلدين الاستثمار فيها.

وفي كلمة له خلال اللقاء ، أكد الوزير أهمية تعزيز وتطوير فرص التعاون بين البلدين، في اطار شراكة استراتيجية وفق مبدأ رابح-رابح، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية أوغندا.

وأضاف زيتوني، أن الجزائر بإمكانها تلبية حاجيات السوق الأوغندية من مواد البناء، المواد الغذائية، المواد الصيدلانية وعدة مواد أخرى، مؤكدا استعداد الجزائر استيراد مواد مثل البن واللحوم الحمراء وبودرة الحليب من أوغندا ، بالنظر لأسعارها التنافسية .

وأشار زيتوني إلى أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، وأكد على أن هذه العلاقات تمثل محوراً مهماً في دعم التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

من جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة والتعاون الأوغندي، مويبيسا فرانسيس ، عن ترحيبه بزيارة وزير التجارة وترقية الصادرات ، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الروابط الوثيقة بين البلدين، وهي خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وآفاقها.

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